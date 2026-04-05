Haberler

Icardi'den kendisine gelen tepkilere cevap

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor maçında gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen yıldız isim, yaptığı paylaşımda "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trabzon spor ile deplasmanda oynanan mücadeleye 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. 

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Icardi, Trabzon spor karşılaşmasında da etkisiz bir performans göstererek hem taraftarlardan hem de spor yorumcuları tarafından yoğun şekilde tepki görmüştü. 

33 yaşındaki deneyimli golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Arjantinli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 15 gol atarken, 2 golün de asistini yapmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

icardi bitti artık bunu kabul etmek lazım. peki sormazlar mı icardiyi kaç kere topla buluşturabildiniz diye?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

