Wanda Nara Icardi'nin paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin, Latin Amerika'nın sevilen sanatçılarından Greeicy Rendon ile fotoğraf paylaşması sonrasında Wanda Nara'nın adeta çıldırdığı ve defalarca Icardi'yi aradığı öğrenildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi'nin Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği kaydedildi.
Yılın aşk kaosu Icardi ve Wanda Nara arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün konsere giden ardından paylaşım yapan Icardi, Wanda Nara'yı adeta çıldırttı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasındaki kriz devam ediyor. Kendisine şiddet uyguladığını iddia eden eşinin Arjantin'deki evlerine gelerek rahat tavırlar sergilediğini gösteren bir video paylaşan futbolcu, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Hikâyeleri kaydedebilmeniz için buraya bırakıyorum, sosyal medyamda bu kadar saçmalık kalmasın diye sonra siliyorum" demişti.
DEFALARCA ICARDI'Yİ ARADI
Arjantin'de olan ünlü futbolcudan yeni hamle geldi. Greeicy isimli Kolombiyalı şarkıcının konserine giden Icardi o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Wanda Nara'nın ise adeta çıldırdığı ve defalarca Icardi'yi aradığı öğrenildi. Greeicy de Icardi'nin paylaşımını kendi Instagram hesabına ekledi. Daha sonra Icardi'nin kuliste, Greeicy ile sohbet ettiği öğrenildi.
İşte Icardi'nin o paylaşımı;