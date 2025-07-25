Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu

Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
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Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Mauro Icardi'nin yeniden forma giyebileceği zaman dilimi belli oldu. Arjantinli golcünün eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarında yırtık oluşması nedeniyle geçen sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu. Ameliyatı sonrasında geri dönüş programında olan Mauro Icardi, zaman zaman takımla çalışsa da sahalara tam dönüşünün zaman alacağı öğrenildi.

EYLÜL'ÜN İKİNCİ HAFTASINDA DÖNÜYR

Arjantinli yıldızın, eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması bekleniyor. 32 yaşındaki golcünün bu tarihte takıma dönmesi için çalışmaların o yönde planlandığı öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Sarı-kırmızılı formayı 87 maçta giyen Icardi, 61 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin, takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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