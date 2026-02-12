Haberler

Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu. Icardi'ye olan sevgilerinden bahseden Özbek, ''Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız. Beraber karşılıklı karar vereceğiz." dedi.

  • Mauro Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi ile sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını açıkladı.
  • Dursun Özbek, Icardi'nin takıma katkısı ve aidiyetinin tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA KATKISI VE AİDİYETİ TARTIŞILMAZ"

Arjantinli oyuncunun takıma olan katkısından bahseden Dursun Özbek, "Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız.'' dedi.

"SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIZ"

Sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını belirten Özbek, ''Daha önce benzer cevaplar vermeme rağmen bu konuyu gündemde tutmak doğru değil. Icardi, Galatasaray'ın değerleri içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemli duruma gelmez ve geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız. Beraber karşılıklı karar vereceğiz." yorumunu yaptı.

