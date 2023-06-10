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Icardi'nin arabasının etrafını sardılar! Herkes camına vurup aynı sloganı attı

Spor Haberleri

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren en kilit isimlerden Icardi, ülkesi Arjantin'de River Plate-Fluminense maçını izlemeye gitti. Yoğun bir sevgiyle karşılaşan Icardi, arabasıyla güçlükle ilerleyebildi. Taraftarların arabanın camlarına vurup "Icardi" sloganları attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti. Yıldız golcü burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mauro Icardi, River Plate ile Fluminense arasında oynanan Libertadores maçını tribünden takip etti. Arjantinli golcü mücadelenin ardından stattan ayrılırken taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

ARABANIN ETRAFINI SARDILAR

Taraftarlar arabasıyla güçlükle ilerleyebilen Icardi'nin fotoğrafını çekmek için adeta birbirileriyle yarıştı. Ülkesinin milli takımıyla sadece 8 maçta forma giyen Icardi, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Haberler.com - Spor

Mauro Icardi River Plate Galatasaray Spor Haberler

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