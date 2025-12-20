Haberler

Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında gol atması halinde Süper Lig'de Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu olacak. Arjantinli yıldız, Hagi'nin bir diğer rekorunu kırmak için de 4 gole uzaklıkta.

  • Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 59 gol atmıştır.
  • Icardi, Kasımpaşa maçında gol atarsa, Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcu olacaktır.
  • Icardi, tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol atmıştır ve 4 gol daha atarsa, Gheorghe Hagi'nin 72 gollük toplam rekorunu geçecektir.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı öncesi kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Arjantinli golcü, Gheorghe Hagi'ye ait rekoru kırmak için sahaya çıkacak.

HAGI'Yİ YAKALADI

Geçtiğimiz hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 59 gole ulaştı. Bu rakamla sarı-kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi'yi yakalayan Arjantinli yıldız, tarihi bir eşiğe geldi.

KASIMPAŞA MAÇI KRİTİK

Icardi'nin Kasımpaşa karşısında bir kez daha fileleri havalandırması halinde, Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının tek başına sahibi olması bekleniyor.

BİR REKOR DAHA YOLDA

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol atan Mauro Icardi, 4 gol daha kaydetmesi halinde Hagi'nin 72 gollük toplam rekorunu da geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Haber YorumlarıKemal A55:

Tek vuruşlarda üstüne tanımam mükemmel golcü ama diğer özellikleri yok

