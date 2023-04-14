Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Maç sonu resmen açıkladı

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, 6-0'lık Kayserispor galibiyetinden sonra geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya verdiği cevapla kafa karıştırdı. Takımda kalmak istediğine yönelik mesajları olan Icardi, bu kez politik bir cevap verdi. Arjantinli golcü, "Sezonun bitmesine daha çok var. Biz sezon sonu için konuşmuştuk. Lig bitince geleceğim ve Başkanımızla konuşuruz" dedi.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda fırtınalar estiren Icardi, hat-trick'e imza atıp Rashica'ya gol pası verdi. Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Kayserispor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa geleceğiyle ilgili konuştu.

İşte Icardi'nin açıklamaları:

"Mutluyum, Galatasaray'da ilk kez hat-trick yaptım. Kupadan elendikten sonra bu maçı kazanmak, reaksiyon göstermek önemliydi. O yüzden mutluyum.

"SEZON BİTİNCE KONUŞURUZ"

Ligin bitmesine daha birçok maç var. Sezon bitsin, gelip konuşuruz diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkan ve yönetimle mutlaka konuşma yapılır.

"9 MAÇ VAR"

Oynanması gereken 9 maç var, her seferinde kazanmamız lazım. Bir sonraki maçlara da aynı şekilde odaklanmalı ve kazanmalıyız."