Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 1-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"GOL VE GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM"

Mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Arjantinli yıldız, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.

"BİZE SALDIRANLARA CEVAP VERMELİYİZ"

Maç öncesinde Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç'un açıklamalarına da yanıt veren Icardi, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.