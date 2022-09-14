Icardi başlangıç oldu.. Galatasaray'a başka yıldızlar gelecek

Transferin son döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, PSG'nin yıldız oyuncularından Mauro Icardi'yi kadrosuna katmış ve büyük ses getirmişti. Bu transferle birlikte Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile ilişkileri gelişen Galatasaray için bunun daha bir başlangıç olduğu öğrenildi.

Mauro Icardi transferi ile ilişkilerini güçlendiren Galatasaray'da gelecek dönem için bu bağlantının yeni kapılar açacağı belirtiliyor. Fransanın en köklü kulüplerinden olan PSG ile atılan ilk imzada aracı olan ismin ise geçen sezon kısa bir süreliğine Galatasaray Spor Kulübü'ne danışmanlık yapan ve daha sonra PSG ile anlaşan ünlü futbol adamı Luis Campos'un olduğu öğrenildi.

ICARDI BAŞLANGIÇ OLDU

Ünlü Arjantinli yıldız için atılan imza Galatasaray ve PSG arasında bir kapı oldu. Bundan sonra ki transfer dönemlerinde Galatasaray'ın tekrardan Fransız kulübünün kapısını çalacağı ve bundan sonra yıldız transferlere devam edileceği söyleniyor. Icardi transferi ile oluşan bağları Galatasaray kendi lehine en iyi şekilde kullanmak için elinden geleni yapacak.

SAHA İÇİ VE DIŞI BERABER HAREKET EDECEKLER

Güçlenen bağlarla birlikte sadece transferlerde değil aynı zamanda saha dışında da Fransız dev kulübü ile hareket edilebileceği ve organizasyonlarda bulunacağı duyumlar arasında.