87 saat sonra enkazdan çıkan Kadir'in mesajına Icardi'den yürek ısıtan cevap

Enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan Kadir, hayranı olduğu Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin gol sevincini yapıp "Senden forma istiyorum" mesajı yolladı. Galatasaray'ın yıldızından, "Yakında görüşürüz, böylece formamı hediye eder ve sana kocaman sarılabilirim" cevabı geldi.