Ibrahimovic'ten duygusal anılar: Babam Bosnalı Müslümandı

Ibrahimovic'ten duygusal anılar: Babam Bosnalı Müslümandı
Güncelleme:
Eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Slaven Bilic'in programına konuk oldu ve kariyerinde ilk kez Boşnakça röportaj verdi. Ibrahimovic, ailesi ve Yugoslavya Savaşı hakkında samimi ifadelerde bulundu. Babasının Bosnalı Müslüman, annesinin Katolik olduğunu belirten Ibrahimovic, çok kültürlü bir aileden geldiğini vurguladı.

  • Zlatan Ibrahimovic, Slaven Bilic'in programında ilk kez Boşnakça röportaj verdi.
  • Zlatan Ibrahimovic'in babası Bosnalı Müslüman, annesi Katolik.
  • Zlatan Ibrahimovic, Yugoslavya Savaşı hakkında konuşmaya hakkı olmadığını belirtti.

Boşnak asıllı eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Slaven Bilic'in programına konuk olarak kariyerinde ilk kez Boşnakça röportaj verdi. Ibrahimovic'in kimliği, ailesi ve Yugoslavya Savaşı'na dair sözleri dikkat çekti.

SLAVEN BILIC'İN KANALINDA TARİHİ AN

Futbol kariyerinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, eski teknik direktör ve futbolcu Slaven Bilic'in kanalında yayınlanan programda ilk kez Boşnakça konuştu. Röportaj, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"BABAM BOSNALI MÜSLÜMAN, ANNEM KATOLİK"

Ailesine ve kökenlerine dair samimi ifadeler kullanan Ibrahimovic, "Babam Bosnalı Müslüman, annem Katolik" sözleriyle çok kültürlü bir aileden geldiğini vurguladı.

YUGOSLAVYA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Yugoslavya Savaşı hakkında konuşmaktan özellikle kaçındığını belirten Ibrahimovic, bu konudaki duruşunu net ifadelerle ortaya koydu. İsveç'te büyüdüğünü hatırlatan yıldız isim, "Hep İsveç'te yaşadığım için Yugoslavya Savaşı hakkında konuşmaya hakkım yok" dedi.

