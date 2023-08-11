İbrahima Yattara, futbola geri dönüp, Yeniköy 1924'e transfer oldu

Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahima Yattara, futbol kariyerine 2015'te nokta koymasının ardından ilginç kararlar alarak amatör futbol takımlarında geri döndü. Son olarak İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Yeniköy 1924 ile anlaşan Yattara, üçüncü defa futbola dönüş yapmış oldu. Sahada futbol açlığını dindiren ve zaman zaman medyaya da bu tercihleriyle manşet olan Yattara'yı bu sezon da yeşil sahalarda izleyeceğiz.

İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Yeniköy 1924 ile anlaşan eski Trabzonsporlu oyuncu İbrahima Yattara, tekrardan futbola döndü.

FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

İbrahima Yattara, profesyonel futbol kariyerine 2015 yazında Belçika'nın La Louvière Centre takımında nokta koydu. Ancak Yattara ilginç kararlar alarak futbola, bir senelik sözleşmelerle amatör takımlarda geri döndü.

AMATÖR LİG'DE FORMA GİYECEK

Ajanspor'da yer alan habere göre, İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Yeniköy 1924'le anlaşan futbolcu, yeniden futbola dönmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yeniköy 1924, bir transferini daha açıkladığı transfer duyurusu paylaşımında İbrahima Yattara'ya da takımın kırmızı formasını giydirdi.

3'ÜNCÜ KEZ YEŞİL SAHALARA DÖNDÜ

Yeniköy 1924 ile anlaşan İbrahim Yattara, bu transferle birlikte üçüncü defa futbola dönmüş oldu. Sahada futbol açlığını dindiren ve zaman zaman medyaya da bu tercihleriyle manşet olan Yattara'yı bu sezon da yeşil sahalarda izleyeceğiz.

KARİYERİ

Kariyerinde San Garedi, Athlético de Coléah, Trabzonspor, Al Shabab, Mersin İdman Yurdu, La Louviere takımlarında forma giydi. Toplam 328 maça çıkan Yattara, 51 gol atarken 90 da asiste imza attı.