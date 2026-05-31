Fransız futbolcu Ibrahima Konate, Liverpool'a veda etti

Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, sözleşmesinin sona ermesiyle İngiliz ekibine veda etti. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaparak taraftarlara teşekkür etti.

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek Konate, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son maçta hepinize veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm. O an, bu formayı sizin önünüzde son kez giyeceğimi bilmiyordum. Anfield gerçekten özel bir yer ve sizin önünüzde oynamak asla hafife almadığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Alman ekibi RB Leipzig'den 2021 yılında transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

