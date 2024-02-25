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İbrahim Yattara'nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında kavga çıktı

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Sivas'ta oynanan maçta Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık, kırmızı kart gördükten sonra hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Kavga sonucunda müsabaka tatil edildi ve saldırgan futbolcu gözaltına alındı.

İbrahim Yattara'nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu.

Sivas'ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi. İmranlıspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu İbrahim Yattara, 68. dakikada oyuna girdi.

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor'un futbolcusu Emre Uyanık'a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.

Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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