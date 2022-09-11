- İbrahim Üzülmez: "Kazanma alışkanlığı olan bir Eyüpspor izleteceğimize inanıyorum" Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 1-0 kazandıkları Adanaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada 3 puan için mutlu olduklarını, ileriki haftalarda kazanma alışkanlığı olan bir Eyüpspor...

- İbrahim Üzülmez : "Kazanma alışkanlığı olan bir Eyüpspor izleteceğimize inanıyorum"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 1-0 kazandıkları Adanaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada 3 puan için mutlu olduklarını, ileriki haftalarda kazanma alışkanlığı olan bir Eyüpspor izleteceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Eyüspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Mutluyuz. 3 puan önemliydi. Zor da bir maç oldu. Adanaspor'un da kazanma ihtiyacı vardı. Oyuncularım mücadele anlamında gayretli olduğunu gördüm. Hak ettiğimiz 3 puan aldık. Çok da fazla pozisyon vermedik. Hatalarımız da var, kaçırdığımız pozisyonlar var. Bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Onları atsak daha rahat olurduk" dedi.

1. Lig'de Eyüpspor'un hedef takım olduğunun altını çizen Üzülmez, "Önceki maçlara oranla daha doğru işler yaptık. Hedef takım içerisinde olduğumuz zaman bize karşı takımlar maksimum performans gösteriyorlar. Acı çeke çeke maçları kazanacağız. Adanaspor takımını da tebrik ediyorum bizim için hak edilmiş bir 3 puan. Önümüzdeki maçlarda kazanma alışkanlığı olan bir Eyüpspor takımı izleteceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.