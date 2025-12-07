Alagöz Holding Iğdır FK - Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanan Demirspor'u 4 - 1 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü İbrahim Üzülmez, rakibin genç oyuncularını kutlayarak deplasman maçlarından maksimum puanlar almak istediklerini söyledi.

İbrahim Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu tür maçlar kağıt üstünde çok kolay gibi görünür ama saha içerisinde mücadele etmediğiniz zaman, fiziksel anlamda rakibe uzak oynadığınız zaman, temas etmediğiniz zaman işte ne kadar sıkıntı yaşadığımızı 2-0'dan sonraki pozisyonda gördük. Çok değişik bir maçtı." diye konuştu.

Takımın son 10 haftalık performansına değinen Üzülmez, "Bizim geldiğimiz günden itibaren, İbrahim Üzülmez olarak 10 haftalık periyotta bu maçla beraber 20 puan barajını yakalayarak 2 puanlık bir totemi yakaladık. Dolayısıyla bu süre içerisinde bu maratonda hedeflerimize ulaştık. Zaten bu puan barajı bizi bir şekilde zirveye götürür ama şunu söylemek gerekiyor, saha içerisinde değiştirmemiz gereken çok yön de var. Yani çok fazla pas hatası yapıyoruz. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan memnunum ama bazen gireni, çıkanı, vücut dili vesaire çok kolay işler değil. Çünkü arka planı güçlü bir takımız ve güçlü takımı da ayakta tutmak için birlikte tutmak da çok kolay değil. Biz onu başardık. Bu süreç içerisinde başardık. Bu camiayı hedeflere götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin dikenli bir yol olduğunu belirten Üzülmez, "Bu dikenli yolda emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bu süre içerisinde şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Pendik, Sivas ve Amed deplasmanlarını da çok önemsiyoruz." dedi.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor teknik direktörü Kubilayhan Yücel ise takımındaki oyuncuları kutlayarak "Çocuklar ellerinden geleni yaptı, koştular, mücadele ettiler. Her geçen gün biraz daha iyi oynamaya gayret ediyoruz. Rakibi tebrik ederim, gayet kaliteli ve tecrübeli bir ekip, onları da kutluyorum." ifadelerini kullandı..