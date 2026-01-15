Haberler

İbrahim Üzülmez: "Şanssızlıklar devam ediyor"

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eyüpspor'a karşı aldıkları mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, takımın şanssızlıklarla boğuştuğunu ve Sakaryaspor maçının kritik önemini vurguladı.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eyüpspor mağlubiyetinin ardından, "Şanssızlıklar devam ediyor. Ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Ligde oynayacağımız Sakaryaspor maçı seri ve çıkış yakalamamız adına çok önemli" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Iğdır FK, konuk olduğu Eyüspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Şans veremediğimiz arkadaşları değerlendirmek adına oynadığımız bir maç. Oyuncular, mücadele etmeye çalıştı. Ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştılar. Öne de geçtik. İlk yarının sonlarında bir penaltı, ikinci yarının sonunda duran toptan yediğimiz golle kaybettik. Şanssızlıklar devam ediyor. Ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Ligde oynayacağımız Sakaryaspor maçı seri ve çıkış yakalamamız adına çok önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

