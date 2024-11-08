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İbrahim Türkiş, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Seçildi

İbrahim Türkiş, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2'inci Olağan ve 1'inci Mali genel kurulunda mevcut başkan İbrahim Türkiş, tek aday olarak yeniden başkan seçildi. Seçimde 140 oy alan Türkiş, yönetimiyle beraber görevine devam edecek.

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu 2'inci Olağan ve 1'inci Mali genel kurulunda başkanlık seçimine mevcut başkan İbrahim Türkiş tek aday olarak girdi.

Geleneksel Güreşler Federasyonu 2'inci Olağan ve 1'inci Mali genel kuruluna 181 delegeden 144'ü katıldı. Yönetim ve mali raporların ibra edildiği seçimde 4 oy geçersiz sayılırken 140 oy alan İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna yeniden başkan seçildi. İbrahim Türkiş'in yönetiminde; Şahin Hopur, Zakir Avşar, Mehmet Conoğlu, Mehmet Emin Bay, Alparslan Arslan, Hakan Çetin, Bilal Öz, Halil İbrahim Özdemir, Fatih Küçük ve İbrahim Doğan yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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