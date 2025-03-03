İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

Süper Lig devi Galatasaray'da eleştirilen Cuesta ile ilgili bir soru üzerine başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun yaptığı hareket gündem oldu.

8 milyon euro bonservis ödenen bu transfer konusunda taraftarlar Hatipoğlu'nu istifaya çağırmıştı. Hatipoğlu ise "Cuesta'yı sahada görürsünüz" açıklamasını yapmıştı.

SORUYA CEVAP VEREMEDİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta da Cuesta neden olduğu penaltı nedeniyle büyük tepki topladı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na Ekol TV muhabiri tarafından, "Cuesta konusunda size çok tepkiler var. Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek ister misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Soruya cevap vermeyen Hatipoğlu'nun başını öne eğdiği görüldü. Sosyal medyada da bu transfer yine sorgulanmaya başladı.