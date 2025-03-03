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İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

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Galatasaray'da Cuesta'nın son maçta neden olduğu penaltı sonrası başkanvekili İbrahim Hatipoğlu yoğun eleştirilere maruz kaldı. Taraftarlar Hatipoğlu'nu istifaya çağırırken, Hatipoğlu'nun bir soruya verdiği tepkisiz yanıt gündem oldu. Hatipoğlu, "Cuesta konusunda size çok tepkiler var. Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna başını öne eğerek cevap vermedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da eleştirilen Cuesta ile ilgili bir soru üzerine başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun yaptığı hareket gündem oldu.

8 milyon euro bonservis ödenen bu transfer konusunda taraftarlar Hatipoğlu'nu istifaya çağırmıştı. Hatipoğlu ise "Cuesta'yı sahada görürsünüz" açıklamasını yapmıştı.

SORUYA CEVAP VEREMEDİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta da Cuesta neden olduğu penaltı nedeniyle büyük tepki topladı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na Ekol TV muhabiri tarafından, "Cuesta konusunda size çok tepkiler var. Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek ister misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Soruya cevap vermeyen Hatipoğlu'nun başını öne eğdiği görüldü. Sosyal medyada da bu transfer yine sorgulanmaya başladı.

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

kulübü zarara sokan yöneticiden o parayı alın bakalım bir daha böyle transfer yapıyor mu ? 15 milyon da cengiz Ünder fenere yapıştırdı nerde olduğu belli değil

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BIYIKLAR SIKINTI BUNUN.

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Bu ahlaksız, sırf bakın transfer bitirdim dedirtmek için oynatılmayan ve kulübü tarafından dışlanmış oyuncunun bonservisine 8 milyon euro gibi para verdi. Ve kasımpaşa maçında cuesta'nın yaptırdığı son dakika penaltısıyla şampiyonluk gitti. Okan buruk zaten icardi sayesinde hocaydı. İcardi gidince bokanın hoca olmadığı'da ortaya çıktı. Gs de bu yönetici ve hocalar varken fener umarım şampiyon olur da bunlar gider. Başka türlü gitmezler çünkü utanma yok bunlarda..

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Soyisim HATİPOĞLU ve badem bıyıklı gördün mü cüzdanı kontrol edeceksin :)

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