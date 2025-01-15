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İbrahim Hatipoğlu: Mauro Icardi İlk Fırsatta Dönecek

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan Mauro Icardi'nin rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini ve en kısa zamanda takıma döneceğini açıkladı.

- İbrahim Hatipoğlu : "Mauro Icardi ilk fırsatta buraya dönecek"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan golcü futbolcu Mauro Icardi'nin, Arjantin'deki evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalıştığını belirterek, "İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Ocak ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ameliyat olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini hatırlatarak, "Süreç, Yener İnce hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu: Mauro Icardi İlk Fırsatta Dönecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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