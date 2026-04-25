Galatasaray'dan 2026-2027 Bütçe Açıklaması: 6,9 Milyar Gelir, 8,9 Milyar Gider Bekleniyor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Muhasip İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon liralık gider beklediklerini söyledi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında bütçelerle ilgili sunum gerçekleştirdi. Hatipoğlu, 1 milyar 977 milyon TL olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon TL, 3 milyon 509 milyon TL olarak öngörülen giderin de 5 milyar 289 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon TL gelir, 3 milyar 803 milyon TL de gider hedeflendiğini açıkladı. Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farklarıyla diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider olacağını beklendiklerini ifade etti. - İSTANBUL

