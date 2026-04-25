Galatasaray'dan 2026-2027 Bütçe Açıklaması: 6,9 Milyar Gelir, 8,9 Milyar Gider Bekleniyor

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon lira gelir, 8 milyar 884 milyon lira gider öngördüklerini açıkladı. Ayrıca mevcut dönemde gelir ve giderin bütçelenen rakamların üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında bütçelerle ilgili sunum gerçekleştirdi. Hatipoğlu, 1 milyar 977 milyon TL olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon TL, 3 milyon 509 milyon TL olarak öngörülen giderin de 5 milyar 289 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon TL gelir, 3 milyar 803 milyon TL de gider hedeflendiğini açıkladı. Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farklarıyla diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider olacağını beklendiklerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
