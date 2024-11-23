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İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi

İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemlerle ilgili konuştu. Son zamanlarda sıkça konuşulan yabancı hakem iddialarına yanıt veren Hacıosmanoğlu, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek" dedi. Hacıosmanoğlu, genç ve yetenekli hakemlerin olduğunu belirterek, yabancı hakem konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi gerektiğini ifade etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, son zamanlarda sıkça konuşulan yabancı hakem iddialarına da değindi.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Hacıosmanoğlu, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHakki Turker:

Helal olsun dogru karar

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

Su turk futbolunun başına düzgün mantıklı ayakları yere basan bir yönetici gelmedi. böyle giderse gelmeyecekte.

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Sen önce kendini düzelt

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Haber Yorumlarıömer:

o zaman saha da adil yönetim. VAR denen bişey var artık. ona rağmen hatalar var ise. herkes suçludur, yabancı hakem olmasın zaten ama hakem yetiştirin, tüm takımlara adil

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

yabancı hakem gelsin diyenler iyi futbolcu almayı beceremeyip kulübün parasını çarçur edip maç kazanamamanın sebebini hakemcde arayıp taraftarına yalan söyleyenlerdir

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Haber YorumlarıEmrah Laloglu:

bunu soyleyen bir mafya ve yine bunu soykeyen hakemleri stadda gasp eden birisi Türkiyede liyakat

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Haber YorumlarıGökhan Aydın:

Şunun yiğneni bunun oğlu Türkiye’de hakemlik aile şirketi olmuş kimse kusura bakmasın… hakemlikte klasman yükselmek dayın yoksa imkansız…

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