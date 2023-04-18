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İbrahim Çiftçi, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

İbrahim Çiftçi, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kilogramda mücadele eden İbrahim Çiftçi, bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi 12-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kilogramda mücadele eden İbrahim Çiftçi, bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi 12-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na 1/8 turunda Litvanyalı Lukas Krasauskas'ı 10-0 yenerek başlayan İbrahim Çiftçi, çeyrek finalde Gürcü Givi Matcharashvili'ye son saniyede 4-3 yenildi. Rakibinin finale yükselmesi sonrası repesaj müsabakasına çıkan milli sporcu, Moldovalı Radu Lefter'i 11-0 mağlup ederek bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Murazi Mchedlidze'nin rakibi oldu. Bronz madalya mücadelesinde rakibine 12-3'lük üstünlük kuran İbrahim Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Çiftçi Hırvatistan Spor Haberler

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