İbrahim Bölükbaşı Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finale yükselerek madalya almayı garantiledi. Yarı finalde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'le karşılaşan milli sporcu, rakibini altın puanla yendi. Final karşılaşması bugün yapılacak.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finale yükselerek madalya almayı garantiledi.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Büyük Britanya'dan Christopher Skelley'le karşılaştı.
Rakibini altın puanla yenen İbrahim'in final karşılaşması bugün yapılacak.