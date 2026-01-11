Haberler

Voelybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Eyüp Ensar Demirbiler, Kerem Süel, Atakan Topal, Nascimento, Cardoso, Ali Fazli)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik, Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

Setler: 25-10, 25-22, 25-18

Süre: 68 dakika (19, 26, 23)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış