Huzurevi Takımları Arasında Bocce Müsabakası Gerçekleşti

Kırklareli Huzurevi ve Edirne Huzurevi Müdürlüğü arasındaki bocce müsabakasının ardından, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi takımları arasında bocce müsabakası gerçekleşti. Edirne ilinde gerçekleşen, Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü ve Edirne Huzurevi Müdürlüğü arasındaki bocce müsabakası sonrası keyifli anlar yaşayan huzurevi sakinleri, daha sonra Karaağaç Mahallesi'ni gezdi. Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi takımları arasında bocce müsabakası düzenlendi. Maç sonrası bir araya gelen yaşlılar, dondurma yiyerek serinledi.