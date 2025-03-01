Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a dev bağış

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"BAŞIM DİK BİR ŞEKİLDE KARŞINIZDAYIM"

"Adalete inancım tam" diyerek sözlerine başlayan Yücel, "Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"10 MİLYON EUROYU BAĞIŞLIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Yücel, "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüpten alacağım 10 milyon euroyu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım" dedi.