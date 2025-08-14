Hüseyin Eroğlu'ndan Taraftar Çağrısı ve Transfer Açıklamaları

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bazen maçlar zor geçiyor ki ilk maçlar hep zor geçer" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 2. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bsın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftar desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Eroğlu, "En son oynadığımızda 17-18 bine yakın bir taraftarımız bizi desteklemeye gelmişti. Onların yine desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Onlar o gün bize güç katmıştı. Bazen maçlar zor geçiyor ki ilk maçlar hep zor geçer. Onların desteğini de kazandık. Yine onları maça davet etmek istiyorum. O stadı doldurursak bizim için büyük bir itici güç olacaktır. Maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemezlerse biz de istediğimiz 3 puanla ayrılmayı planlıyoruz. Onları maça davet etmek istiyorum ki gelsinler desteklesinler" ifadelerini kullandı.

"Transfer yapmak kolay değil"

Takıma uygun oyuncu transfer etmek istediklerini belirten Eroğlu, "Bunu ilk günden beri söylüyordum. Transfer yapmak kolay değil. Şu an isim vermek istemiyorum. Transferde ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. İnanın bazen rakamsal anlamda çok büyük artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği Kulübü'nün de ekonomik anlamda kendi planlaması doğrusunda transfer yapması gerekiyor. Buraya bize uygun oyuncu almak istiyoruz. Bu yavaş işliyor belki ama normalde bunun çok daha önce olması gerekiyordu. Ön bölgeye en az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü lig uzun bir maraton. Orada hepsinin katkısı değerli ve rekabetin oluşması da gerekiyor. Biz öncelikle ön bölgeye en az 3-4 oyuncuyu katacağız. Şu an transfer devam ediyor ama lig de devam ediyor. Bu çalışmalara devam ederken maçlarımızı da kazanmak zorundayız" diye konuştu. - ANKARA