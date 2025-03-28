- Hüseyin Eroğlu : "Antrenmanlarda çalıştığımız şekilde gol bulduk"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Şanlıurfaspor galibiyetinin ardından, "Bekleri ileri çıkartıp daha iyi oynamaya başladık ve bu aslında pozisyon zenginliği getirdi. Aslında antrenmanlarda çalıştığımız şekilde gol bulduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Çok değerli bir maçtı bizim için. İki haftadır istediğimiz puanları alamadık, puan alamadık. Aslında önemli bir grafik yakalamıştık. Bu maç bizim için önemliydi. Rakibimiz skor anlamında puan alan, avantaj sağlayan bir takım. İlk yarı aslında planladığımız şekilde devam etti. Oyunun ritmini tuttuk, ön alanda yaptığımız baskılarla, geçişlerle gol aradık. İlk yarıda maçın başı ile skor 1-0, 2-0 olabilirdi. Skor alamadık ama bayağı bir gol pozisyonumuz vardı. İkinci yarı yaptığımız hamleler, oyuncu değişiklikleri hem tempoyu artırdı hem sahaya iyi dağılma fırsatı sağladı. Özellikle yaptığımız taktiksel hamlelerle de bekleri ileri çıkartıp daha iyi oynamaya başladık ve bu aslında pozisyon zenginliği getirdi. 78. dakikada aslında antrenmanlarda çalıştığımız şekilde gol bulduk. İki haftadan sonra kazanmamız ve ligdeki şansımızın devam etmesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.