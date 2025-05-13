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Türkiye ile anılmıştı! Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı

Türkiye ile anılmıştı! Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova kariyerinde bir ilki yaşadı
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Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank forması giyen Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova'nın ismi Türk Milli Takımı ile anılıyordu. Yıldız voleybolcu, Rusya Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrıldı.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank forması giyen Hürrem Sultan lakaplı Marina Markova, kariyerinde bir ilki yaşayacak. İsmi Türk Milli Takımı ile de anılan yıldız voleybolcu, ilk kez Rusya Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Markova, Rusya Milli Takımı ile ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na karşı mücadele edecek. İki ekip 15-28 Mayıs'ta Novogorsk'da yapılacak kampın ardından Belgrad'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İşte Rusya Milli Takımı'nın kamp kadrosu;

    S: Matveeva - Filishtinskaia

    OPP: Tolok - Lazareva

    OH: Fedorovtseva - Markova - Voronkova - Gatina - Biryukova

    MB: Lazarenko - Suvorova - Brovkina - Pushina

    L: Podkopaeva - Bibina - Masaleva

    Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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