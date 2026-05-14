Haberler

Huri Uçar'ın hedefi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 9. sınıf öğrencisi Huri Uçar, geçen yıl dünya ikinciliği elde ettiği Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bu yıl birinciliği hedefliyor. Huri, Ekim ayında Hindistan'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor.

Kayseri'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi Huri Uçar, geçen yıl ilk uluslararası deneyiminde ikinci olduğu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bu yıl birinciliği hedefliyor.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle okul sıralarında bilek güreşine başlayan Huri, geçen yıl önce Türkiye şampiyonu, ardından Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde ikinci oldu.

Huri, bu yıl ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Huri, dünya şampiyonu olup ülkesini gururlandırmak istiyor.

"Dünya şampiyonu olmaktan başka bir hedefim yok"

Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Huri Uçar, AA muhabirine, bilek güreşinde başarısını artırmayı planladığını söyledi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı 70 kiloda mücadele edeceğini belirten Huri, şöyle konuştu:

"Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim birincilik. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak ve kadının gücünü dünyaya göstermek istiyorum. Bir önceki yıl deneyimim oldu, bu seneki hedefim daha yüksek. Hedefim dünya şampiyonluğu. Türkiye Şampiyonası'nda sol kolumda ödem olduğu için sağ kolumla yarıştım ve birinci oldum. Dünya Şampiyonası'na iki kolumla da hazırlanmaya çalışıyorum. Şu an sol kolum sakat ama çalışmaya devam ediyorum. Dünya şampiyonu olmaktan başka bir hedefim yok."

"Güvenimiz tam"

Beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreş antrenörü Davut Gökdoğan ise Huri'nin bu sene de milli takımda yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Huri'nin geçen yıl katıldığı şampiyonayla deneyim kazandığını anlatan Gökdoğan, şunları kaydetti:

"Sporcumuz geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Bu sene, bir yıl daha fazla çalışmanın verdiği avantajla inşallah sporcumuzdan ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyorum. Sol kolunda ödem var, tedavisi devam ediyor fakat sağ kol da çok iyi. Antrenmanlarımızı hiç aksatmıyoruz. Kolun birinde tedavi devam ederken diğerinde antrenmanlarımız devam ediyor. Açık ara bir milli sporcu oldu. Güvenimiz tam."

Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gülhan da Huri'nin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını aktardı.

Huri'nin diğer öğrencilere örnek olduğunu vurgulayan Gülhan, "Geçen yılki ikinciliğini bu sene inşallah birinci olarak tamamlaması, hem bayrağımızı dünya gündemine taşıması hem İstiklal Marşı'mızı orada okutması bizim en büyük hayalimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan 3 takımımıza olay ceza

FIFA'dan 3 takımımıza olay ceza

Marmaris'te motosikletler çarpıştı: 2 ölü

Marmaris'te motosikletler çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi
Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Galatasaray'dan Lemina için karar

Ve beklenen oldu!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı