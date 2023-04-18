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Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro

Spor Haberleri

Hollanda devi Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray ile görüşme gerçekleştirecek. Huntelaar'ın sarı-kırmızılılarla yapacağı görüşmede masaya 15 milyon euroluk teklifle oturması bekleniyor.

Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için Ajax, Galatasaray ile ilk teması gerçekleştirdi. Hollanda ekibi, milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılarla masaya oturacak.

HUNTELAAR, KEREM'İ İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray yönetimi ile görüşme gerçekleştirecek Huntelaar'ın, masaya 15 milyon euroluk bir teklif getirmesi bekleniyor.

Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro

Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro

Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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