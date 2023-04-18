Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro
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Hollanda devi Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray ile görüşme gerçekleştirecek. Huntelaar'ın sarı-kırmızılılarla yapacağı görüşmede masaya 15 milyon euroluk teklifle oturması bekleniyor.
Adı Avrupa'nın devleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için Ajax, Galatasaray ile ilk teması gerçekleştirdi. Hollanda ekibi, milli futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılarla masaya oturacak.
HUNTELAAR, KEREM'İ İSTİYOR
Sözcü'de yer alan habere göre, Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan efsane futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray yönetimi ile görüşme gerçekleştirecek Huntelaar'ın, masaya 15 milyon euroluk bir teklif getirmesi bekleniyor.