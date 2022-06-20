Hünerlerini artık dans pistinde sergiliyor! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde coştu

Mart ayından bu yana Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, teknik direktör Jorge Jesus'un planları arasında da yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde artık forma giymesi neredeyse imkansız olan yıldız futbolcu, Almanya'da kız kardeşinin düğününde görüntülendi.

DANS PİSTİNDE KURTLARINI DÖKTÜ

Kardeşi Duygu Özil'in düğününe katılan Mesut Özil, dans pistinde adeta kurtlarını döktü. Oyun havası oynadığı anlar kameralara yansıyan milli futbolcunun videosu sosyal medyada büyük ilgi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının bazıları Mesut Özil'in affedilmesi gerektiğini savunurken, bazı taraftarlar da "Artık sadece düğünde oynar" yorumunda bulundu.

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