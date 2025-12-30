Hull City, Championship'te dolu dizgin

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Hull City, oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Ligde puanını 41'e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

Takımın yükselişi İngiltere spor basınında geniş yankı uyandırırken, TalkSport ve Sky Sports da Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu yükselişi gündemlerine taşıdı. - İSTANBUL