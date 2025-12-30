Haberler

Hull City, Championship'te dolu dizgin

Hull City, Championship'te dolu dizgin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Middlesbrough'u 1-0 mağlup eden takım, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Hull City, oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Ligde puanını 41'e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

Takımın yükselişi İngiltere spor basınında geniş yankı uyandırırken, TalkSport ve Sky Sports da Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu yükselişi gündemlerine taşıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı