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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 yenen Hull City, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişi durdurmak için Thomas Frank'ı takımın başına getiren Crystal Palace'a konuk olan Hull City, 38. dakikada Oli McBurnie'nin kafa golüyle öne geçti. McBurnie, bu sezonki 5. golünü kaydetti.

48. dakikada Sorba Thomas ceza sahası içinden plase vuruşla skoru 2-0 yaparken konuk ekibin üçüncü golü 80. dakikada Regan Slater'dan geldi.

Londra ekibi, 90. dakikada Jorgen Strand Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton'ın golleriyle puan için yüklendi ancak Hull City, geçen hafta Brighton galibiyetinin ardından bu hafta da Crystal Palace'ı yenerek 17 puanla 9. sıraya yükseldi.

Thomas Frank yönetimindeki ikinci yenilgisini alan başkent ekibi ise 7 puanla son sırada kaldı.

Newcastle United, tek golle kazandı

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Newcastle United, deplasmanda Brighton'ı Harvey Barnes'ın penaltı golüyle 1-0 yendi.

Luka Vuskovic'in ceza sahasında Joe Willock'u düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını 8. dakikada gole çeviren Barnes, takımını galibiyete taşıdı.

Bu sezon ligde sahasında 2. kez gol yiyen Brighton'ın iç sahada yenilmezlik serisi sona erdi. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 67 dakika sahada kaldı.

Newcastle United, bu galibiyetle puanını 16 yaparken zirve mücadelesi veren Brighton, 22 puanda kaldı.

Tottenham, 10 kişi kalan Sunderland'i 2 golle geçti

Tottenham, 10 kişi kalan Sunderland'i 2-0 yenerek son 6 maçtaki 5. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Sunderland'in Belçikalı savunma oyuncusu Thomas Meunier, Omar Marmoush'un ayak bileğine müdahale etti. Hakem Peter Bankes, sarı kart gösterdiği Meunier'in kartını VAR incelemesinin ardından kırmızıya çevirdi. Sunderland'in bu sezon 4. kırmızı kart gören oyuncusu Meunier oldu.

Maçın ilk golü 36. dakikada geldi. Andy Robertson'ın sol kanattan yaptığı ortaya direk dibinde yetişen James Maddison, topu ağlara gönderdi. Maddison, 72. dakikada kullandığı kornerle topu kaleci Robin Roefs'un üzerinden ikinci kez filelerle buluşturdu.

Bu sonuçla Tottenham puanını 18 yaparken Sunderland, 9 puanda kaldı.

Bournemouth, serisini 6 maça çıkardı

Bournemouth, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yenerek ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Craven Cottage'da konuk takıma galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Marcus Tavernier ve 62. dakikada Justin Kluivert attı. Fulham'ın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Rodrigo Muniz kaydetti.

Kluivert, uzatma dakikalarında hakem Stuart Atwell'in itiraz nedeniyle gösterdiği ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Bournemouth, bu sonuçla puanını 21 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Fulham ise 11 puanla 17. sıraya geriledi.

Kaynak: AA