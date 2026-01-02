Haberler

NBA'de Nets'i yenen Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 120-96 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, Los Angeles Clippers da Utah Jazz'ı 118-101 yenerek serisini 6 maça yükseltti. Kevin Durant ve Alperen Şengün Brooklyn karşısında, Kawhi Leonard ise Jazz'a karşı etkileyici performanslar sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 120-96 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Barclays Center'da oynanan maçta Kevin Durant 22 sayı, 11 asist, Amen Thompson 23 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün de 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nets'te Cam Thomas 21, Ziaire Williams 14, Noah Clowney ve Nic Claxton 11'er sayı kaydetti.

Kawhi Leonard'dan Jazz potasına 45 sayı

Los Angeles Clippers, sahasında Utah Jazz'ı 118-101 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

45 sayı, 7 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyen Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı olurken, James Harden 20 sayı, 7 asist, Nicolas Batum 14 sayıyla oynadı.

Keyonte George, Lauri Markkanen ve Jusuf Nurkic'ten yoksun mücadele eden Jazz'da ise Kyle Anderson 22 sayıyla en skorer isim oldu. Brice Sensabaugh 20 sayı, Cody Williams 18 sayı, Isaiah Collier 16 sayı, 10 asistle maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
