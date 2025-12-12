Haberler

NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

NBA mücadelesinde Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili performansıyla Los Angeles Clippers'ı 115-113 mağlup etti. Bu maçta Rockets, Amen Thompson ve Jabari Smith Jr. gibi oyunculardan da önemli katkılar aldı. Ayrıca Milwaukee Bucks, Celtics'in galibiyet serisine son vererek dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi.

Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımını sırtladı.

Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti.

Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Celtics'in serisine Bucks son verdi

Milwaukee Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda Boston Celtics'i 116-101 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Fiserv Forum'daki mücadelede Kyle Kuzma 31 sayıyla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Kevin Porter Jr. 18 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparken, Bobby Portis 27 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 30, Jordan Walsh'un 20 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
