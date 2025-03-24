Houston Rockets, Denver Nuggets'a Mağlup Oldu

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği Denver Nuggets'a 116-111 mağlup oldu. Rockets'da forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 14 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'de normal sezon oynanan 6 mücadeleyle devam etti. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Denver Nuggets'a 116-111 mağlup oldu. Milli basketbolcunun 17 sayı, 14 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı ise galibiyet için yeterli olmadı. Batı Konferans'ında 2. sırada bulunan Houston Rockets, 9 maç sonra mağlup olurken, bu sezon 72 maçta 46 galibiyet, 26 mağlubiyet yaşadı. Denver ise Batı Konferans'ında Houston'un ardından 3. sırada takibi sürdürürken, 72 müsabakada 45 galibiyet, 27 yenilgi aldı. Denver'da Jamal Murray 39 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve DeAndre Jordan da 11 sayı, 15 ribaund ve 4 asistlik performans ile galibiyetin mimarı oldu. Houston'da Jalen Green'in 30 sayı, 5 asist ve 2 ribaund performansı ise mağlubiyete engel olmadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 132 - Philadelphia 76ers: 119

Miami Heat: 122 - Charlotte Hornets: 105

Portland Trail Blazers: 116 - Boston Celtics: 129

Toronto Raptors: 89 - San Antoino Spurs: 123

Houston Rockets: 111 - Denver Nuggets: 116

Los Angeles Clippers: 101 - Oklahoma City Thunder: 103 - İSTANBUL