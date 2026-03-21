Haberler

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Hawks'ı yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' performansıyla Atlanta Hawks'ı 117-95 mağlup etti. Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors ise Detroit Pistons'a karşı kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Atlanta Hawks'ı 117-95 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 15 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla takımını sezonun 42. galibiyetine taşıdı.

Kevin Durant 25, Jabari Smith 23, Reed Sheppard ve Amen Thompson 14'er sayı kaydederek Hawks'ın 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Hawks, sezonun 32. mağlubiyetini alırken Nickeil Alexander-Walker 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. CJ McCollum 17 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

Ömer Faruk Yurtseven 8 sayıyla oynadı

Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede Ömer Faruk Yurtsevenli Golden State Warriors, Detroit Pistons'a 115-101 mağlup oldu.

Warriors'ta milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Brandin Podziemski 15, De'Anthony Melton ve Gary Payton'ın 14'er sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Pistons'da Jalen Duren 23, Daniss Jenkins 22 ve Paul Reed 15 sayıyla maçı tamamlarken, Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

