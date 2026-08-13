Melikgazi Kayseri Basketbol'dan İlk Transfer: Hintli Yıldız Honey Kaur
Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi ilk transferini açıkladı. 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur, 2026-2027 sezonunda kulüp formasını giyecek. Son olarak Ringwood Hawks'ta oynayan 23 yaşındaki oyuncu, takıma güç katacak.
Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur'u renklerine bağladı. Son olarak Ringwood Hawks takımında forma giyen 23 yaşındaki oyuncu 2026-2027 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı