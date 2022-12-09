Hollandalı hocadan "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna bomba cevap! Muhabiri fena bozdu

Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki hoca, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur." cevabını vererek muhabiri bozdu.