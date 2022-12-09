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Hollandalı hocadan "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna bomba cevap! Muhabiri fena bozdu

Spor Haberleri

Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki hoca, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur." cevabını vererek muhabiri bozdu.

2022 Dünya Kupası çeyrek final turunda Arjantin ile karşılaşacak olan Hollanda'da teknik direktör Louis Van Gaal, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEMEK ÇOK APTALCA OLUR"

Deneyimli teknik direktör, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Taktiklerimizi size açıklamayacağız. Kendi taktiklerimizi söylemek çok aptalca olur." cevabını vererek muhabiri bozdu.

ÇEYREK FİNALDE DEV MAÇ

Hollanda ile Arjantin, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında 9 Aralık Cuma günü 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Louis van Gaal Lionel Messi Hollanda Spor Haberler

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