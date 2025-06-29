Hollanda Grand Prix'sinde Marc Marquez Zaferi

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı olan Hollanda Grand Prix'sini Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazanarak sezonun 7. zaferine ulaştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Hollanda Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, 4.54 kilometrelik Assen Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Marc Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika 14.072 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek sezonun 7. zaferine ulaştı.

Aprilla Racing takımından İtalyan Marco Bezzecchi, liderin 0.635 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise Marc Marquez'in 2.666 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 13 Temmuz'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 307 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 239

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 181

4. Franco Morbidelli (İtalya): 139

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 136

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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