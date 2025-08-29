Hollanda Grand Prix'si Heyecanı Başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı, Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek. Sıralama turları 30 Ağustos'ta, yarış ise 31 Ağustos'ta yapılacak. Pilotlar ve takımlar klasmanında McLaren önde gidiyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 284

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 187

4. George Russell (Büyük Britanya): 172

5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar

1. McLaren: 559

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 236

4. Red Bull Racing: 194

5. Williams: 70

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
