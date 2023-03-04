Hollanda'da tarihi skor! Kaleyi boş bıraksalar bu kadar gol yemezlerdi

Hollanda 2. Ligi'nde lider PEC Zwolle, sahasında Den Bosch'u 13-0 mağlup etti. Tarihin en farklı mağlubiyetlerinden birini alan Den Bosch'ta kaleci Sikking, kalesine atılan 16 isabetli şutun sadece 3'ünü çıkabildi. 24 yaşındaki kalecinin bu performansı sosyal medyada da dalga konusu oldu.