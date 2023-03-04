Hollanda'da tarihi skor! Kaleyi boş bıraksalar bu kadar gol yemezlerdi
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Hollanda 2. Ligi'nde lider PEC Zwolle, sahasında Den Bosch'u 13-0 mağlup etti. Tarihin en farklı mağlubiyetlerinden birini alan Den Bosch'ta kaleci Sikking, kalesine atılan 16 isabetli şutun sadece 3'ünü çıkabildi. 24 yaşındaki kalecinin bu performansı sosyal medyada da dalga konusu oldu.
PEC Zwolle ile Den Bosch, Hollanda 2. Ligi'nin 27. haftasında karşı karşıya geldi. Tarihi skorun çıktığı mücadelede Zwolle, sahadan 13-0'lık üstünlükle ayrıldı.
İKİ FUTBOLCU HAT-TRICK YAPTI
Maçta PEC Zwolle'ye tarihi farkı getiren golleri Velios(4), Thy(3), Van den Belt(2), Medunjanin, Taha, Beelen ve Van den Berg kaydetti. Bu sonuçla PEC Zwolle 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanda kaldı.
SIKKING'İN PERFORMANS DALGA KONUSU OLDU
Karşılaşmada Den Bosch'un kalesini koruyan Konrad Sikking'in performansı sosyal medyada dalga konusu oldu. 24 yaşındaki kaleci, mücadelede kalesine gelen 16 isabetli şutun yalnızca 3'ünü çıkarabildi.