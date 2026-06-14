Hollanda'da camilerde buluşan Türkler, sabah namazı sonrası milli maç heyecanını birlikte yaşadı

Hollanda genelinde camilerde buluşan Türkler, sabah namazının ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile yaptığı maçın heyecanını birlikte yaşadı.

Sabah namazı için ülke genelindeki camilerde bir araya gelen vatandaşlara namaz sonrası çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra camilerin çok amaçlı salonlarında kurulan ekranlardan milli maç takip edilirken, taraftarlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Mevlana Camisi'nde, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk karşılaşma için sabah namazının ardından çorba ikramı yapıldı ve toplu maç yayınının yer aldığı özel program düzenlendi.

Vatandaşlar, HDV Yönetim Kurulu Üyesi ve cami imamı İsmail Mercimek'in yaptığı kısa sohbetin ardından Türkiye'nin Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı toplu halde izledi.

"Birlikte maç izleme fikri gençlerden geldi"

İmam Mercimek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'da binlerce Türk vatandaşının maçı birlikte izlemesi için fazla alan ve imkan olmadığını belirterek, "Birlikte maç izleme fikri gençlerden geldi. Sabah namazıyla başlayarak vatandaşlar hem sabah namazına gelmiş olurlar, ardından da maçı izleriz diye düşündük." dedi.

Mercimek, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Birlik ve beraberlik buralarda daha da önemli. O yüzden böyle etkinliklere önem veriyoruz. Buralarda vatandaşlar çoluk çocuk geliyorlar, babalar oğullarıyla beraber maç izlemeye geliyorlar. Güzel bir anı oluyor." ifadesini kullandı.

Mevlana Camisi Gençlik Başkanı Arda Eren de etkinliği Mevlana Camisi'nin gençlik yönetimiyle organizasyonu yaptıklarını ifade ederek, "Bugün burada milli maçımızı izlemek için özellikle gençlerle bir araya geldik. Öncesinde sabah namazımızı kılıp ardından çorba içerek güzel bir gün geçireceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Serkan Yılmaz, "Dünya Kupası heyecanı birkaç gündür başladı. Gecelerimiz çok kısa oluyor. Ama bugün en önemli maçlardan biri. Burada gençleri görmek de güzel. Umarım bu birlikteliği sürdürebiliriz." dedi.

Halil Düzgün, gençliğin birleştirici gücünü görmek istediklerini belirterek, hep birlikte namaz kıldıklarını ve çorba içip maç izleyeceklerini dile getirdi.

Sabah namazıyla güne başladıklarını anlatan Onur Özay da "24 sene sonra güzel bir duygu." diye konuştu.

Batuhan Kara ise "Bugün buraya hem sabah namazını kılmaya hem de Türkiye maçını izlemeye geldik. Gençlerle beraber inşallah Türkiye maçını birlikte izleyeceğiz." dedi.

Hollanda'da yaşayan vatandaşlar, program kapsamında milli takımın oynayacağı diğer maçları da sabah namazının ardından camide bir araya gelerek maçı toplu halde takip edecek.