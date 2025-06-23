Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı

Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı
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Ünlü tenisçi Holger Rune, kullanılmış ve kırık raketlerini satışa çıkardı. Rune, yaptığı açıklamada raketlerini 6 bin euro karşılığında satacağını duyurdu.

Teniste dünya sekizincisi olan Holger Rune'den dünyada çok konuşulacak bir hamle geldi.

KIRIK RAKETLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Danimarkalı raket Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı. Rune, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, raketlerinin 6 bin euro karşılığında satışta olduğunu ve satın alacak kişiler için raketlerini özel olarak imzalayacağını belirtti.

FİYATI CEP YAKTI

Hayranları, Holger Rune'un raketine sahip olmak istediklerini dile getirse bile raketlerin fiyatının fazla olduğunu ve alamayacaklarını ifade etti. Şu ana kadar satılan mağazada raketlere ilgi olmadığı görüldü. Danimarkalı oyuncu, şu sıralar özel yapım Babolat Pure Aero 98 raketle mücadele ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelman Temiz:

Aptal çok malesefffttt

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