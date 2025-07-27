Hokey Erkekler A Milli Takımı Kırklareli'nde Şampiyonluk Hazırlığı Yapıyor

Kırklareli'nde kampa giren Hokey Erkekler A Milli Takımı, Açık Alan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Kırklareli hokey tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Kırklareli'nde gerçekleştirilecek şampiyonada, birincilik hedefleri için antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

Milli Takım Başantrenörü Serdar Celasun, 8 ülkenin katılacağı şampiyona için 18 kişilik ekiple çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kırklareli'nde güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Celasun, heyecanla şampiyona saatini beklediklerini kaydetti.

Çalışmalarda takım taktikleri üzerinde durduklarını anlatan Celasun, "Şampiyonada elimizden geleni yapacağız. Bu bizim ikinci kampımız, daha önce Konya'da bir kamp gerçekleştirdik. Orada daha çok bireysel teknik beceriler üzerine durduk çalışmalarımızda. Burada şampiyonaya hazır hale gelmek için sporcularımızı daha çok takım taktiği üzerine çalıştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyona da ciddi rakiplerin olduğunu vurgulayan Celasun, organizasyonda birinci olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Müslüm Ekinci: "Şampiyonluğu alıp ülkemize armağan etmek istiyoruz"

Milli takım sporcusu Müslüm Ekinci ise şampiyonada Türkiye milli takımının favori ekip olduğunu belirtti.

Şampiyonada birinci olacaklarına inandığını ifade eden Ekinci, bunun için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Şampiyonluğu alıp ülkemize armağan etmek istiyoruz." dedi.

Sporculardan Celal Aydın da şampiyonaya iki kamp dönemi yaparak hazırlandıklarını belirtti.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Aydın, "Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için var gücümüzle bütün arkadaşlarımızla beraber hedefe ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.