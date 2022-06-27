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Hokey'de gözler Avrupa şampiyonasına çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Spor
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Hokey'de gözler Avrupa şampiyonasına çevrildi

- Hokey'de gözler Avrupa şampiyonasına çevrildi Hokey A Milli Takımı Kırklareli'nde kampa girdi Hokey A Milli Takımı, 6-9 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

- Hokey'de gözler Avrupa şampiyonasına çevrildi

Hokey A Milli Takımı Kırklareli'nde kampa girdi

KIRKLARELİ - Hokey A Milli Takımı, 6-9 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Polonya'da 6-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve 17 ülkenin katılacağı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için Hokey A Milli Takımı, Kırklareli'nde kampa girdi. Günde çift idman şeklinde hazırlıklarını sürdüren milliler, antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, "Temmuz ayında düzenlenecek şampiyona için Kırklareli'nde hazırlıklarımıza başladık. Burada A Milli ve U21 takımımız bulunuyor. Temmuz ayının ortalarında Polonya'da yapılacak Avrupa 5S Hokey Şampiyonası için hazırlılarımıza başladık. İnşallah hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Temmuz ayının sonlarına doğru U21 takımımızı Çekya'ya götüreceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kupa ile dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor. A Milli ve U21 takımını birlikte kamp sürecinden geçiriyoruz. Şu anda burada 35 sporcumuz bulunmakta. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, ülkemize kupalar ile dönmek istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor

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