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Hoffenheim, Ozan Kabak'ın da gol attığı maçta Bochum'u mağlup etti

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Hoffenheim, Ozan Kabak'ın da gol attığı maçta Bochum'u mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Hoffenheim, sahasında Bochum'u 3-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Hoffenheim, sahasında Bochum'u 3-2 yendi.

Hoffenheim, Bundesliga'nın 2. haftasında PreZero Arena'da Bochum'u konuk etti.

Bochum, 10. ve 13. dakikalarda Simon Zoller'in üst üste attığı iki golle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gollere hızlı cevap vererek 14. dakikada Christoph Baumgarter'ın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Hoffenheim, 23. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak ile bir gol daha buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Hoffenheim, 88. dakikada Munas Dabbur'un attığı golle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Leipzig, bu hafta da 1 puanla yetindi

Leipzig sahasında Köln ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Chelsea'den transfer edilen Timo Werner ve 56. dakikada geçen sezon Bundesliga'da yılın futbolcusu seçilen Christopher Nkunku kaydetti.

Köln'ün gollerini ise 40. dakikada Florian Dietz ve 72. dakikada topu kendi kalesine gönderen Leipzigli futbolcu Josko Gvardiol'dan geldi.

Ligde şampiyonluk favorileri arasında yer alan Leipzig geçen hafta Stuttgart ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerken, Hertha Berlin sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1, Werder Bremen de Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.

AA / Erbil Başay - Spor

TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler

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