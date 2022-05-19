Hizan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Hizan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Spor
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Hizan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz'ın Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra İlçe Stadyumunda öğrencilerin gösterileriyle devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Esenbuga, kurum amirleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

AA / Spor

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Hizan, Spor, Güncel, Haberler

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